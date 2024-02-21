حزب الله يعلن عن استهداف 3 مواقع إسرائيلية

صدر عن “حزب الله” البيان الآتي: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا وكفركلا والخيام، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابةً مباشرة”.

واعلن في بيان آخر أنّه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 تموضعًا عسكريًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.

وفي بيان ثالث قال: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح يوم الأربعاء 21-02-2024 تموضعًا عسكريًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.