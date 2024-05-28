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"حزب الله" يعلن عن ضربة جديدة.. وهذه تفاصيلها

منذ ساعة واحدة
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أعلن “حزب الله” في بيان، أنه استهدف جنوداً من جيش الاحتلال الاسرائيلي أثناء تحركهم، بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.

وجاء في بيان الحزب: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة وترقب لقوات العدو على الحدود الجنوبية وعند رصد مجموعة من الجنود قرب الجدار الفاصل في محيط موقع الراهب اليوم الثلاثاء 28-5-2024، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية أثناء تحركهم بقذائف المدفعية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة”.

فيما أعلن “حزب الله” أنه شنّ، صباح اليوم الثلاثاء، “هجوماً نارياً مركزاً ومن ‏مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحقق فيه إصابات مباشرة”.

وبعد الظهر، أعلن “حزب الله” استهداف انتشار لجنود إسرائيليين في محيط موقع السماقة بتلال كفرشوبا وتحقيق إصابة مباشرة.

في المقابل، استهدفت قذيفة مدفعية اسرائيلية المزارعين في سهل مرجعيون. كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية وادي حامول واطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية الثقيلة. وطال قصف مدفعي أطراف كفرحمام.

وسجل قصف اسرائيلي لأطراف راشيا الفخار مع تحليق للطيران الحربي فوق مزارع شبعا والعرقوب. وشن الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة مارون الراس التي تعرضت بعد ظهر اليوم لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، تسببت بإشعال حرائق في البلدة، وكان مصدر القصف المرابض الاسرائيلية المنصوبة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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