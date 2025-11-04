"حزب الله” يعيد بناء منظومته العسكرية بسرعة تفوق قدرة الجيش الإسرائيلي على احتوائه!

حذّرت القناة 15 الإسرائيلية من أنّ آثار الضربات التي وجّهها الجيش الإسرائيلي إلى “حزب الله” خلال الحرب الأخيرة بدأت تتلاشى تدريجيًا، في وقتٍ يواصل فيه الحزب تعزيز قوّته الميدانية والعسكرية بوتيرة متسارعة.

ونقلت القناة عن ضباط في شعبة الاستخبارات أنّ “حزب الله” يعيد بناء منظومته العسكرية بسرعة تفوق قدرة الجيش الإسرائيلي على المساس بها، ما يثير قلقًا متصاعدًا في الدوائر الأمنية بشأن فعالية العمليات السابقة واستدامة الردع على الجبهة الشمالية.

كما أفادت صحيفة “هآرتس” بأن مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي حذروا من أن “حزب الله” يكثف جهوده لإعادة بناء قواته، وهو ما قد يدفع إسرائيل إلى توسيع عملياتها ضد الحزب مشيرة الى ان الحرب اصبحت وشيكة وحتمية حال لم تحدث تطورات دراماتيكية تنع نشوبها.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تصعيد أوسع، إلا أن الجيش يرى في الوقت الراهن أن نشاط الحزب يتركز شمال نهر الليطاني فقط، وليس بالقرب من الحدود.

وقال مسؤولو الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن “حزب الله” يعمل منذ أسابيع على تعزيز قدراته العسكرية ومكانته داخل لبنان، موضحين أنهم قدموا أدلة حول هذه التحركات للإدارة الأمريكية وللمسؤولين المشرفين على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أورتاغوس تحثّ على تسريع نزع السلاح

وفي وقت سابق نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إنّ حزب الله بدأ بالتحرك لإعادة بناء قدراته العسكرية بعد أسابيع من وقف إطلاق النار في الجنوب، في خطوة وصفها الجانب الإسرائيلي بأنها انتهاك مباشر للاتفاق.

ووفق ما أوردت الصحيفة، اعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن إعادة حزب الله بناء منظومته العسكرية تشكّل خرقًا لوقف إطلاق النار، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تكثيف هجماته الأخيرة في مناطق حدودية ومواقع يُشتبه بأنها تابعة للحزب.

وأضافت أنّ مصادر أميركية أكّدت أنّ التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في هذا الملف مستمر، وأنّ إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملياتها الميدانية الأخيرة في الجنوب باعتبارها ردًا على ما تصفه بـ”التحركات الميدانية المقلقة” لحزب الله.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤول لبناني رفيع قوله إنّ نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس حثّت المسؤولين اللبنانيين خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت على تسريع تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود لمنع تهريب الأسلحة، مشيرةً إلى أنّ ذلك يشكّل شرطًا أساسيًا لضمان استقرار دائم على الحدود الجنوبية.