حزب الله يقصف بصاروخ بركان.. وطائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في لبنان

أعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات متزامنة على مواقع إسرائيلية على الحدود اللبنانية (السبت 4-11-2023)، وأفاد سكان في جنوب لبنان بوقوع بعض من أعنف الهجمات الإسرائيلية حتى الآن خلال أسابيع من الاشتباكات عبر الحدود.

وذكر مصدر لبناني على دراية بهجمات حزب الله أن الحزب أطلقت صاروخا قويا لم يُستخدم بعد في القتال، ,هو من طراز بركان، قائلا إن الصاروخ أصاب موقعا إسرائيليا عبر الحدود من بلدتي عيتا الشعب ورميش.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب الله ردا على هجوم سابق من الأراضي اللبنانية وإن نيران المدفعية وقصف الدبابات صاحبا الضربات الجوية.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس الجمعة إن التصعيد على الحدود اللبنانية سيتوقف على الأحداث في غزة والأفعال الإسرائيلية تجاه لبنان، وذلك في أول خطاباته منذ بدء حرب إسرائيل وحماس. وأضاف أن هجوم حزب الله حتى الآن على الحدود “لن يتم الاكتفاء به على كل حال”.

وقُتل نحو 60 مقاتلا من حزب الله جراء العنف.

وأفادت مصادر أمنية وشهود من لبنان بشن إسرائيل بعض أعنف هجماتها حتى الآن.

وظهر في مقطع فيديو أرسله سهيل سلامة الذي يسكن ببلدة الخيام إلى رويترز عمودا دخان كثيفان يرتفعان فوق تلال قريبة من البلدة، وقال سلامة إن غارة جوية إسرائيلية قصفت المنطقة.

وقال فؤاد خريس متحدثا مع رويترز من بلدة الخيام أيضا “القصف اليوم اشتد بشكل عنيف، قصف من المقاومة وقصف مضاد من الإسرائيليين”. وأضاف “أربع قذائف على أطراف بلدة الخيام ولا إصابات”.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف التي قصفها “بنية تحتية إرهابية ومخازن صواريخ ومجمعات يستخدمها” حزب الله.

وقالت إسرائيل إنها لا مصلحة لها في دخول صراع على جبهتها الشمالية. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي حزب الله من فتح جبهة ثانية للحرب، قائلا إن فعل ذلك سيستدعي ضربات إسرائيلية مضادة بحجم “لا يمكن تخيله” سيجلب “الدمار” على لبنان.