حزب الله يقصف كريات شمونة.. "سيكون ردّنا ‏حازماً ‏وقوياً"

أعلن الإعلام الحربي في “حزب الله، أن “رداً على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم ‏التي استهدف فيها ‏سيارةً مدنيةً عند طريق المعيصرة بين عيناتا وعيترون التي ‏أدت إلى استشهاد سيدة وثلاثة أطفال من ‏احفادها قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة (7:20) من مساء يوم الأحد 5/11/2023 بقصف ‏مستعمرة كريات ‏شمونة بعددٍ من صواريخ غراد (كاتيوشا)”.‏

وأكد الحزب أن “المقاومة الإسلامية تُؤكد أنها لن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّها ‏حازماً ‏وقوياً”.

ميقاتي

من جهته اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “استهداف العدو الإسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد أربعة اشخاص من بينهم ثلاثة أطفال في الجنوب الليلة وجرح آخرين بنيران المسيّرات جريمة نكراء تضاف الى سجل جرائم الاحتلال. هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان”.