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حزب الله يقصف مستوطنة المالكية

منذ 16 دقيقة
علم "حزب الله"

علم "حزب الله"

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أعلن حزب الله في بيان، أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، قصف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مستوطنة المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا”.

هذا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا والولايات المتحدة ستضاعفان جهودهما لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في لبنان حيث شدد على ضرورة خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف ماكرون وهو يقف إلى جوار نظيره الأمريكي جو بايدن الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا أن باريس وواشنطن شهدتا أيضا استراتيجية تصعيد من جانب إيران في المنطقة، مضيفا أن البلدين عازمان على ممارسة الضغط اللازم لوقف هذا التصعيد.

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