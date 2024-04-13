حزب الله يقصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع

أعلن “حزب الله” اللبناني فجر اليوم الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.

وقال الحزب في بيان له: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الآمنة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 12:35 من فجر يوم الأحد 14 أبريل ‏2024، مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وتزامن قصف الصاروخي لحزب الله، مع إعلان إيران بدء رده على إسرائيل جراء الهجوم الأخير على قنصليتها في دمشق.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لِـ”رويترز” اليوم السبت، إن عددا من الطائرات المسيرة شوهدت تحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية.

وأكد البيت الأبيض أن “إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل”، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن “إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة بهدف اعتراض المسيرات الإيرانية”.

وقالت إسرائيل اليوم السبت إن وابلا من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وإن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، غلق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الوافدة والمغادرة.