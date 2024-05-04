"حزب الله" يقصف ‏موقع بيّاض بليدا فجراً

أعلن “حزب الله” في بيانٍ له أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدوها عند الساعة 12:50 من فجر يوم السبت 04-05-2024، جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة”.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، أمس الجمعة، عن شنّ هجوم على عناصر من “حزب الله” تم رصدهم وهم يدخلون مبانٍ عسكرية تابعة للحزب في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وبث الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لعملية استهداف مقاتلي “حزب الله” في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس”: “خلال ساعات النهار من اليوم، تم رصد إطلاق أربع قذائف صاروخية عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل الروس (هار دوف)”.

وأشار أدرعي إلى أنه “تم اعتراض ثلاث قذائف صاروخية، في حين سقطت الرابعة في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات، فيما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصدر النيران”.