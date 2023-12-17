"حزب الله" يكشف عن إصابات مباشرة في مواقع العدو.. كيف يبدو المشهد الميداني؟

أصدر حزب الله بيانًا، صباح اليوم الأحد، أعلن فيه أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏‏والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة ‎‏(8:30) صباحًا، دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة المناسبة، ‏وتمت إصابتها إصابة مباشرة، وتحقيق إصابات مؤكدة.‏

وفي بيان آخر، أعلن “الحزب” أنّه استهدف عند الساعة (9:00) من صباح اليوم، قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.

كذلك أفيد عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة ساسا في الجليل الأعلى.

بالمقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، بعد أن كانت مدفعيته الثقيلة قصفت مساء أمس أطراف بلدة عيتا الشعب.

إلى ذلك، سقطت قذيفة ثانية قرب معتقل الخيام، حيث استهدف القصف المدفعي منزلًا غير مأهول، وطال أيضًا وكروم الزيتون بين كفركلا ودير ميماس في وقت استهدف العدو صباحًا تلة العويضة لجهة الطيبة بقذائف مدفعية، طالت أيضًا كفركلا، فيما مشّط العدو مرتفعات كفرشوبا وبليدا.

كما سجل إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى مشارف مدينة صور. كذلك أطلق القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق.