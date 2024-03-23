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حزب الله يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ.. قناة إسرائيلية تكشف التفاصيل

منذ ساعة واحدة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى امتلاك حزب الله ما بين 150 و200 ألف صاروخ.

ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي فإن لدى حزب الله آلاف المقاتلين القادرين على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وهم مجهزون بالآلاف منها.

ولفت التقرير إلى أن المنظومة الجوية لحزب الله تضررت بشدة، ودمرت إسرائيل مستودعات لطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للطائرات.

في سياق متصل، نقلت صحيفة “الأنباء الإلكترونية” عن مصادر أمنية قولها إن “اسرائيل مصممة على إبعاد “حزب الله” إلى ما بعد الخط الأزرق”، لافتة إلى أن “الحزب باتَ على معرفة بالنوايا الإسرائيلية وهو ما بدا واضحاً من خلال استهدافه أماكن معينة في مستعمرات المطلة ومسكاف عام وغيرها من المستعمرات المقابلة، بالإضافة إلى العديد من المواقع العسكرية”.

وتوقعت المصادر بقاء الوضع الأمني على حاله حتّى جلاء الموقف من المفاوضات التي تجري في الدوحة بين حماس وإسرائيل برعاية قطرية ومصرية تحت رعاية أميركية لتحقيق وقف لإطلاق النار، خاصةً بعد إخفاق مجلس الأمن في منع إسرائيل من أعمالها الإجرامية ضد الغزاويين.

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