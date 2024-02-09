حزب الله يمطر "ثكنة كيلع" في الجولان المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله عن استهداف ‏ثكنة كيلع ‏الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما استهدف مقاتلوه التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا وفي محيط موقع المالكية.

في ما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وابل الصواريخ من لبنان في الصلية الأخيرة لم نشهده منذ عام 2006.

وفي بيان آخر أعلن الحزب عن استهداف موقعي زبدين في مزارع شبعا وبيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابهما إصابة مباشرة.

وفي المقابل، وقرابة الثانية والربع بعد الظهر، أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل، وألقى صاروخين جو- أرض تصاعدت جراءهما سحب الدخان الكثيف.

واستهدفت مسيرة معادية منزلًا في مركبا غير مأهول على الطريق العام، مما أدّى إلى اشتعال النار فيه. وتعمل جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية على إخماده ولا يوجد إصابات.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” لاحقا بأن العدو الاسرائيلي يقصف بشكل عنيف خراج بلدتي كفرحمام وراشيا الفخار، كما بلدة بليدا في قضاء مرجعيون.

والى ذلك، سجل قرابة السادسة مساء غارة اسرائيلية على منطقة اللبونة وادي حامول في الناقورة، وغارة اخرى على بلدة الخيام.وتزامنا استهدف قصف مدفعي جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي، وايضا الأطراف الحدودية للناقورة، ناحية الخط الأزرق من الجنوب في القطاع الغربي.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن العدو الاسرائيلي ألقى قنابل مضيئة فوق بلدة حولا، مع تمشيط من موقع العباد باتجاه البلدة.

كما افادت بأن التمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع العدو في العباد يطال الرويسة وأطراف المرج والدواوير وبئر المصلبيات في بلدة حولا.