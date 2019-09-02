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حزب الله ينتظر توقيت الرد على اعتداء الضاحية

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قالت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«الشرق الأوسط» إن الرد الذي قام به الحزب لم يكن رداً على سقوط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد الماضي، وإنما كان رداً على استهداف مركز لحزب الله قرب دمشق ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحزب الذي أطلق اسميهما على عملية استهداف الآليات الإسرائيلية، أمس الاحد، وذلك ضمن معادلة فرض قواعد الاشتباك التي رسمها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عندما قال «عندما تقتلون منا في سوريا سوف نرد في لبنان، مذكّرة كذلك بالرد الذي حصل في مزارع شبعا، قبل ذلك عند مقتل سمير القنطار، وبعدها عماد مغنية على الأراضي السورية. ومع تأكيد المصادر ذاتها وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في إطلاق الصواريخ، أمس، لمحت إلى أن الرد على سقوط الطائرتين سيكون بإسقاط طائرة مسيّرة، وذلك خاضع للتوقيت لاحقاً.

 

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المصدر الشرق الاوسط

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