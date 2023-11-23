حزب الله ينعي خمسة من مقاتليه جراء استهدافهم في بيت ياحون

أعلن حزب الله “استشهاد 5 من مجاهديه في جنوب لبنان” على طريق القدس، جراء قصف إسرائيلي طال مركز تجمعهم في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان، والشهداء الخمسة هم:

– عباس محمد رعد من بلدة جباع

– خليل جواد شحيمي من بلدة مركبا

– أحمد حسين مصطفى من بلدة حولا

– محمد حسن أحمد شري من بلدة خربة سلم

– بسام علي كنجو (أبو حسين ثائر) من بلدة شقرا

يشار إلى أن المنزل المستهدف في بيت ياحون يبعد 12 كم عن الحدود مع الأراضي المحتلة، فيما أكدت مصادر أن شهداء حزب الله الخمسة من قيادات فرقة الرضوان في الحزب.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه نفذ غارة على بنى تحتية تابعة لحزب الله قرابة الساعة العاشرة مساء، واستهداف مجموعتين عسكريتين.

في السياق، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن هجمات حزب الله “قد تؤدي إلى حرب في لبنان”.

وقال كوهين للمراسلين الأجانب: “لا يمكننا الاستمرار في تحمل هجمات حزب الله، الذي هو امتداد لإيران، وربما تؤدي إلى حرب في لبنان”.

وأضاف: “ليس لإسرائيل مصلحة في فتح جبهة أخرى، لكن لا يمكننا الاستمرار في التسامح مع مثل هذه الهجمات”.

مشيراً إلى إن مسؤولية المجتمع الدولي هي تنفيذ القرار 1701 برمته من أجل منع الحرب في لبنان”.