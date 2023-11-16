الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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"حزب الله" ينعى مقاتلَين على وقع استمرار العمليات ضدّ مواقع الاحتلال

منذ ساعة واحدة
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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نعى “حزب الله” في بيان مهدي علي ناصر الدين “عباس” من مدينة الهرمل في البقاع.

وفي بيان آخر، نعى “الحزب” حيدر علي نون “أبو تراب” من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك في البقاع.

كان “حزب الله” أعلن في بيان أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة 16:05 من عصر اليوم الخميس موقع جل العلام بالصواريخ الموجهة ‏وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإعلام الحربي في “حزب الله”، استهداف تجمع لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

كذلك أعلن حزب الله أنه استهدف موقع ‏مسكاف عام، وموقع ‏بياض بليدا، وثكنة ‏يفتاح، وموقع المطلة، وموقع هرمون بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.

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