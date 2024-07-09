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حزب الله ينعى "ياسر نمر قرنبش" المرافق السابق لنصر الله

9 - يوليو - 2024
ياسر نمر قرنبش

ياسر نمر قرنبش

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نعى حزب الله (الثلاثاء 9-7-2024) ياسر نمر قرنبش “أمين” مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وأشارت معلومات إلى “أبو الفضل”  قرنبش والذي كان أحد المرافقين الشخصيين لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، اغتيل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي طال سيارته قرب الحدود السورية اللبنانية.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية الاستهداف على سيارة ياسر نمر قرنبش.

ومنتصف ليل الاثنين-الثلاثاء شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت محيط مدينة بانياس في الشمال السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الغارة جاءت “من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس” واستهدفت “إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس” وأدت “إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت دعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها في 2011.

وتصاعدت وتيرة الضربات الإسرائيلية على سوريا بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ولا تعلق إسرائيل عادة على التقارير ذات الصلة بشن هجمات في سوريا.

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