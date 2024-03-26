حزب الله ينعى 3 من مقاتليه في استهداف بعلبك

قال حزب الله عبر تطبيق تيليغرام إن ثلاثة من عناصره قتلوا في غارات جوية إسرائيلية قرب بعلبك اليوم الثلاثاء، وذلك في أبعد هجوم حتى الآن عن منطقة الحدود حيث يتبادل الحزب إطلاق النار مع إسرائيل.

وأكدت إسرائيل شن ضربات جوية قرب رأس بعلبك والهرمل وقال إن طائراتها استهدفت عددا من المواقع العسكرية التي يستخدمها حزب الله ردا على هجوم صاروخي على إحدى قواعدها قرب الحدود اللبنانية.

ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في شمال إسرائيل طوال اليوم الثلاثاء.

وقال حزب الله في وقت لاحق إنه أطلق 50 صاروخ كاتيوشا على ثكنة عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، إلى الشرق مباشرة من شمالها، ردا على الضربات الإسرائيلية على وادي البقاع.

في السياق، أعلن حزب الله مساء الثلاثاء عن استهداف مبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود الجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، وأضاف الحزب أن هذا الاستهداف يأتي “كردٍ على ‌‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية”.

كما استهدف مقاتلو الحزب قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة وإيقاع أفرادها ‏بين قتيل وجريح.

كذلك أعلن الحزب عن استهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة، كردٍ على ‌‏اعتداء العدو الصهيوني على بلدة الصويري واستكمالا للرد على الاعتداء على مدينة بعلبك.