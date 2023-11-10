"حزب الله" ينعى 7 من مقاتليه

أصدر “حزب الله” بيانًا نعى فيه سبعة من مقاتليه، في ظلّ استمرار القصف المتبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان، وهم:

– علي خليل العلي “خضر” من بلدة مليخ في جنوب لبنان.

– محمد علي عباس عساف “جواد” من بلدة بوداي في البقاع.

– عبد اللطيف حسن سويدان “صافي” من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

– محمد قاسم طليس “أبو علي” من بلدة بريتال في البقاع.

– جواد مهدي هاشم “أبو صالح” من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

– جعفر علي سرحان “مهران” من بلدة مشغرة في البقاع.

– قاسم محمد عواضة “ملاك غانم” من بلدة جويا في جنوب لبنان.