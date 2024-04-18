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حزب الله ينعي أحد مقاتليه من كفركلا

منذ 40 دقيقة
علم "حزب الله"

علم "حزب الله"

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نعى حزب الله في بيان، “الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي “أبو زهراء” مواليد عام 1982 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، والشهيد المجاهد علي أحمد حمادة “فلاح” مواليد عام 1970 من بلدة الدوير في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وفي آخر المستجدات أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثّف من تحليقه ليلاً وحتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق قرى القطاع الغربي.

وأطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وشهدت فجرًا اطراف قرى الضهيرة والبستان وعيتا الشعب اطلاق نار من موقع بركة ريشة الإسرائيلي ومن المواقع المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

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