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حزب الله ينفذ ثلاث عمليات جديدة تستهدف مواقع إسرائيلية على الحدود

منذ 26 ثانية
صواريخ حزب الله

صواريخ حزب الله

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أعلن “حزب الله”، مساء اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ثلاث عمليات جديدة استهدفت مواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة، إذ تأتي هذه العمليات في سياق التوتر المستمر بين الجانبين.

وأفاد “حزب الله” في بيانه أن العمليات بدأت عند الساعة الرابعة بعد الظهر، حيث استهدفت العملية الأولى موقع جل العلام بقذائف المدفعية.

وفي العملية الثانية، استهدف الحزب تجمعًا لجنود إسرائيليين داخل موقع الراهب.

وبينما طالت العملية الثالثة تموضعًا إسرائيليًا داخل موقع البغدادي بواسطة مروحية انقضاضية.

وتعكس هذه العمليات استمرار التوتر والتصعيد العسكري على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

    المصدر :
  • وكالات

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