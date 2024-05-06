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حزب الله ينفذ هجوماً بالمسيرات على موقع للجيش الإسرائيلي في المطلة

منذ 20 دقيقة
مسيرات تابعة لحزب الله

مسيرات تابعة لحزب الله

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أعلن حزب الله (الاثنين 6-5-2024) عن تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي ‏المطلة.

وأوضح بيان الحزب أن المسيرات أصابت نقاط استقرار الجنود الإسرائيليين وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار مسيرة واحدة على الأقل في المطلة.

من ناحية أخرى نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات العنيفة استهدفت مرتفعات مليخ وسجد واللويزة في إقليم التفاح، كما تم استهداف محيط نبع الطاسة.

كما قصف العدو الإسرائيلي بواسطة سلاح المدفعية المنطقة الواقعة بين العديسة وكفركلا.

اضافة الى سلسلة غارات بالصواريخ مستهدفاً مناطق حرجية في مروج عقماتا واطراف اللويزة وعرمتى.

وتزامناً مع هذا التصعيد الميداني، تحدّثت المعلومات عن إطلاق صاروخٍ من جنوب لبنان باتجاه موقع حدب يارين المُعادي مقابل بلدتي البستان ويارين.

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