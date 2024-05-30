"حزب الله" ينفي مقتل 3 عناصر في غارة إسرائيلية وسط سوريا

نفت مصادر في “حزب الله” ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن مقتل 3 عناصر في غارةٍ إسرائيلية وسط سوريا.

وقالت المصادر في “المقاومة” للميادين: “إنّ الجيش الإسرائيلي قصف شاحنة على طريق الفرقلس – حمص ونجا سائقها الذي قفز من الشاحنة”.

وأكّدت المصادر أنّه “لم يكن في الشاحنة أيّ عنصرٍ من عناصر حزب الله”.

ومساء أمس الأربعاء، شنّ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى في سوريا، وأحد الأبنية السكنية في منطقة بانياس الساحلية، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين بجروح.

ونادراً ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.