“حزب الله” ينفي وقوع اشتباك مع الجيش الاسرائيلي ويتوعد بالرد على اغتيال محسن

علّق “حزب الله” على الأحداث التي جرت اليوم في منطقة مزارع شبعا المحتلة وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، من خلال بيان نفى فيه وقوع أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفه، و”إنما كان من طرف واحد فقط هو العدو الخائف والقلق والمتوتر”.

كما نفى “كل ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن احباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة” وكذلك الحديث عن سقوط قتلى وجرحى للحزب في عمليات القصف التي جرت في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعا، معتبرا انها “محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.”

وهدد “حزب الله” بالرد على مقتل علي كامل محسن في القصف الاسرائيلي على محيط مطار دمشق الدولي قائلاً ” الرد آت حتما، وما على الصهاينة إلا أن يبقوا في انتظار العقاب على جرائمهم”.