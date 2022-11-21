حزب الله ينقل مئات الأسلحة الكيماوية إلى لبنان

نقلت ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران مئات الأسلحة الكيماوية إلى لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وبحسب ما ورد صُنعت الصواريخ في مصياف بسوريا بمساعدة علماء من الحرس الثوري الإيراني وعلماء من كوريا الشمالية.

وتشمل الصواريخ 110 صواريخ فجر وأكثر من 300 صاروخ فاتح وجميعها تحمل كلوريد الثيونيل ، وهي مادة كيميائية سامة ، بحسب التقرير.

ونقلت الأسلحة والمعدات الأخرى من المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية في مصياف إلى موقعه في القصير قبل نحو أسبوعين.

وذكرت صحيفة الحدث السعودية ، الأحد، أن حزب الله يخزن مئات الصواريخ التي تحمل حمولة كيماوية سامة في مستودع في القصير بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وأبلغت مصادر الحدث أن خبراء من كوريا الشمالية قاموا بحقن مواد كيميائية سامة في الصواريخ بإشراف مواطن إيراني وخبير متخصص في الأسلحة الكيماوية يُدعى قاسم عبد الله مسعوديان.

وتولت الوحدة 2250 التابعة للحرس الثوري الإسلامي (IRGC) نقل الصواريخ إلى القصير ، حيث أشرف على العملية عنصر من الحرس الثوري الإيراني يُدعى عبد الإله باقري والمعروف أيضًا باسم الحاج صادق.

وأضافت القناة الإخبارية السعودية أن الصواريخ مخزنة مؤقتا فقط في القصير وسيتم نقلها إلى منطقة بنت جبيل في محافظة النبطية في لبنان بالقرب من قاعدة تابعة لليونيفيل.

غارات إسرائيلية

واستهدفت إسرائيل عدة منشآت الأسلحة الكيميائية السورية في الماضي ، بما في ذلك منشأة SSRC في مصياف.

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية المزعومة مواقع بالقرب من مصياف في أغسطس ، وتفيد التقارير أنها أصابت مركز أبحاث جنوب السودان.

وفي سبتمبر ، كشف وزير الدفاع بيني غانتس عن خريطة تظهر أكثر من 10 منشآت مختلفة تستخدمها إيران لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها في SSRC في مصياف.

وفي العام الماضي ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الغارات الجوية الإسرائيلية المزعومة استهدفت ثلاثة منشآت للأسلحة الكيميائية في سوريا ، بما في ذلك منشأة في مصياف.

استهدفت غارات جوية إسرائيلية مزعومة ، صباح السبت ، مواقع في المناطق الوسطى والساحلية من سوريا ، قيل إنها أصابت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران بين حمص ومصياف. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أربعة جنود سوريين قتلوا في الضربات.

ما هي وحدة 2250 التابعة للحرس الثوري الإيراني؟

تم الإبلاغ عن الوحدة 2250 لأول مرة من قبل إيران الدولية في سبتمبر ، والتي زعمت أن الغارات الجوية الإسرائيلية المزعومة استهدفت مواقع تابعة للوحدة بالقرب من دمشق في منتصف سبتمبر.

الوحدة هي مجموعة فرعية من وحدة 2000 التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي مكلفة باستلام المعدات والأسلحة والأفراد الوافدين من إيران بالإضافة إلى دعم الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا. وحدد التقرير شخصاً يُعرف بـ “سيد رضا” كرئيس لمكتب الوحدة في دمشق وعبد الله العيدابي وميسام كتبي موظفين في المكتب.