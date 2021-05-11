الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الله يورط مناصريه بغسيل الأموال.. تجريم سيدة لبنانية أمام القضاء الأمريكي

11 - مايو - 2021
آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 6:58 مساءً
القضاء الأمريكي

القضاء الأمريكي

A A A
طباعة المقال

أدانت السلطات القضائية في ولاية فرجيينا الأمريكية سيدة سيدة لبنانية بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح حزب الله اللبناني استمرت عشر سنوات

وأقرت السيدة رشا فرحات التي تحمل الجنسية الأميركية إضافة للبنانية، بأنها قامت بشراء وشحن معدات إلكترونية لقناة المنار التلفزيونية المملوكة للحزب.

وأشار بيان نشر على موقع دائرة الادعاء العام الأميركية لشرق فرجينيا، إلى أن “رشا فرحات (44 عاما) اعترفت بأنها مذنبة في المشاركة بمؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لشحن معدات إلكترونية إلى محطة تلفزيونية مملوكة لحزب الله في لبنان كما أقرت هي وزوجها بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال الضريبي عن طريق إخفاء الدخل من عملها في فرجينيا”.

وقال راج باريخ، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الشرقية في فيرجينيا، إنه “على مدى أكثر من عقد شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني، استفادت منها محطة تلفزيونية لبنانية مملوكة لحزب الله”.

 

للاطلاع على الحكم من هنا

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ابراهيم منيمنة
    النائب منيمنة يحمّل عون مسؤولية التنازل عن حقوق لبنان البحرية
    مبنى بلدية بيروت
    توضيح من محافظ بيروت بشأن التجمعات لمتابعة مباراة “بيروت – الرياضي”
    الرئيس ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
    عون يبحث مع ميقاتي دخول “انرجان باور” المنطقة المتنازع عليها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”
    عملات مشفرة
    انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!