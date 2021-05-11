حزب الله يورط مناصريه بغسيل الأموال.. تجريم سيدة لبنانية أمام القضاء الأمريكي

أدانت السلطات القضائية في ولاية فرجيينا الأمريكية سيدة سيدة لبنانية بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح حزب الله اللبناني استمرت عشر سنوات

وأقرت السيدة رشا فرحات التي تحمل الجنسية الأميركية إضافة للبنانية، بأنها قامت بشراء وشحن معدات إلكترونية لقناة المنار التلفزيونية المملوكة للحزب.

وأشار بيان نشر على موقع دائرة الادعاء العام الأميركية لشرق فرجينيا، إلى أن “رشا فرحات (44 عاما) اعترفت بأنها مذنبة في المشاركة بمؤامرة لغسيل الأموال كجزء من مخطط استمر لعقد من الزمن لشحن معدات إلكترونية إلى محطة تلفزيونية مملوكة لحزب الله في لبنان كما أقرت هي وزوجها بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال الضريبي عن طريق إخفاء الدخل من عملها في فرجينيا”.

وقال راج باريخ، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الشرقية في فيرجينيا، إنه “على مدى أكثر من عقد شاركت رشا فرحات في مؤامرة لشراء معدات إلكترونية باستخدام عائدات نشاط غير قانوني، استفادت منها محطة تلفزيونية لبنانية مملوكة لحزب الله”.

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