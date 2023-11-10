"حزب الله" يُحقّق إصابات مباشرة في تجمّع لجنود العدو.. واشتباكات عنيفة في العديسة

أصدر “حزب الله” بيانًا أعلن فيه أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة” استهدف مقاتلوه عند الساعة 11:30 من اليوم الجمعة، تجمعًا لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي (مقابل ميس الجبل) بالصواريخ الموجهة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

بالمقابل، استهدف العدو الإسرائيلي أطراف بلدة ⁧ميس الجبل⁩ الشرقية ومحيط موقع ⁧العاصي⁩ بالقذائف المدفعية والفوسفورية.

يأتي ذلك في وقت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنّ بلدة العديسة شهدت اشتباكات عنيفة، بعد أن استهدف مقاتلو “حزب الله” مستعمرة مسكاف عام والمطلة بقصف مركّز.

إلى ذلك، يخيّم هدوء حذر على القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بعد أن شهدت بلدات قضاء مرجعيون ليلًا صعبًا، حيث تعرضت بلدات برج الملوك، خراج الخيام الوزاني، حمامص، عديسة والبويضة وسهل مرجعيون إلى قصف مدفعي مركز بالقنابل الفوسفورية والقذائف الثقيلة.

وقد أدى القصف المعادي إلى تضرر عدد من المنازل المأهولة في البويضة، إلا أنّه لم يصب أي مواطن بأذى كون أصحابها أخلوها منذ بدء العدوان. أما الطيران الاستطلاعي فلم يفارق أجواء المنطقة حتى الساعة.

بينما استهدف قصف مدفعي معادٍ أطراف بلدة البستان في القطاع الغربي، حيث اشتعلت حرائق في وادي العليق في خراج البلدة.