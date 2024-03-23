حزب الله يُعلن استهداف منصتين للقبة الحديدية في "كفار بلوم"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت 23 مارس/آذار 2024، بسقوط طائرتين مسيّرتين انتحاريتين، في بلدة “كفار بلوم” على حدود لبنان مشيرة إلى اندلاع حريق في المكان.

وقال حزب الله إنه استهدف منصتين للقبة الحديدية في موقع “كفار بلوم” للدفاع الجوي.

كما أعلن حزب الله أن قواته قصفت ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية.‏

واتهم لبنان إسرائيل بالتشويش على أنظمة الملاحة في مطار بيروت منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وأعلن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وحمّلت الخارجية اللبنانية إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أي حادثة أو كارثة تسببها سياسة إسرائيل المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية، والتعطيل المتعمد لأجهزة استقبال وبث الإشارات.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، قُتل 323 شخصًا على الأقل في لبنان، معظمهم من مقاتلي حزب الله الموالي لإيران وبينهم 56 مدنيًا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقضى في الجانب الإسرائيلي 10 جنود على الأقل و7 مدنيين، بحسب بيانات رسمية