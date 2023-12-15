"حزب الله" يُعلن سلسلة عمليات.. وعدوان الاحتلال يطال منازل الجنوبيّين

أعلن حزب الله في بيان، أنّه “”دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة”، استهدف مقاتلوه عند الساعة 02:10 من بعد ظهر‎ ‌‏اليوم، نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة.

كما كشف “الحزب” عن استهدافه قوة إسرائيليّة أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات. واستهدف مقاتلوه أيضًا عند الساعة 02:15 من بعد ظهر اليوم “موقع ‏بياض بليدا وتمت إصابته مباشرة‏”.

يأتي ذلك في وقت استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف كفركلا والخيام في القطاع الشرقي، بعد عصر اليوم.

كما طال القصف مرجعيون، واستهدفت مدفعية العدو منازل في منطقة رأس الظهر والطراش في ميس الجبل.

إلى ذلك، تعرض وادي قطمون في خراج بلدة رميش لقصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم، واستهدف القصف أيضًا أطراف اللبونة والضهيرة وعلما الشعب، بالإضافة الى بلدة كفركلا وتلة “العويضة” في أطراف بلدة الطيبة، وتلة حمامص في سردا وبلدتي طيرحرفا ويارين.

كذلك استهدف القصف المدفعي بالقذائف الفوسفورية منطقة اللبونة خراج الناقورة. وتعرضت أطراف علما الشعب لقصف مدفعي، فيما انفجر صاروخ اعتراضي إسرائيلي في أجواء دبل وحانين.

كما استهدفت مسيرة منزلاً في بلدة يارين الحدودية. وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، حيث سقط جرحى من جراء استهداف المنزل ونقلوا إلى صور للمعالجة .

القصف المعادي طال أيضًا الضهيرة، وسمع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع. كما طاول أطراف حولا منطقة الوسيطة. وتعرضت الأطراف الشرقية لبلدة محيبيب لقصف مدفعي.

هذا وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحًا، من مواقعه في اللبونة ورأس الناقورة عددًا من القذائف الحارقة لإشعال النار في ما تبقى من أشجار في جرود بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان جيش الاحتلال صعد من هجماته وتعدياته ليل أمس، فأغار الطيران الحربي والطيران المسير على عدد من الأهداف المدنية في قرى القطاعين الغربي والأوسط، ما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة في مسجد بلدة الجبين وفي منزل في بلدة عيتا الشعب.

وعملت فرق الإنقاذ منذ أمس على رفع الأنقاض في بلدة مركبا إثر العدوان الذي استهدف البلدة بغارة. كما تعرضت قبيل منتصف الليل الفائت، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي متقطع.

وحتى صباح اليوم، استمر جيش الاحتلال بإطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي فوق مجرى نهر الليطاني.