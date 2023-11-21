"حزب الله" يُعلن عن عملية جديدة.. وقصف مسائي معادٍ على الجنوب

أعلن “حزب الله” في بيان أنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة”، هاجم مقاتلو الحزب عند ‏الساعة 4:50 من عصر اليوم الثلاثاء تجمعًا لجنود الاحتلال ‏في موقع ‏بياض بليدا وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وفي بيان منفصل، نعى “حزب الله” ابراهيم بديع حمزة “عابس” من بلدة الجميجمة وسكان مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

إلى ذلك، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، محيط طيرحرفا ونفذت طيرانًا استطلاعيًا، وألقت قنابل مضيئة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط.

فيما استهدفت غارة معادية بلدة عيتا الشعب، كما قصفت بلدة بني حيان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أيضًا أطراف بلدة علما الشعب، بالقرب من المنازل السكنية وأفيد بأن أضرارًا جزئية طالت بعض المنازل.