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"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 11:15 صباحًا
علم "حزب الله"

علم "حزب الله"

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عمّم حزب الله على أنصاره الآتي: “جانب الأخوة الأعزاء بناءً على توجيهات الجهات المعنية يمنع من الآن وصاعدًا الذهاب إلى الأراضي السورية تحت أي عنوان، باستثناء الذهاب إلى المرقدين الشريفين (السيدة زينب والسيدة رقية عليهما السلام فقط) حتى إشعار آخر. مطعم، سوق، أماكن سياحية ممنوع”.

في سياق متّصل، أفاد محللون لموقع “صوت بيروت إنترناشونال”، بأنّ “معلومات وصلت من طهران إلى حزب الله بعدم الذهاب إلى سوريا، لأنّ التقارير الأمنية الإيرانيّة تشير إلى تصاعد الهجمات ضد حزب الله وعناصره، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى أنّ احتجاجات السويداء ستتكثف ولا يمكن التكهن بمصيرها، ولذلك أعمال العنف تجاه الوجود الإيراني في سوريا ستتصاعد بشكل خطير”.

ويتابع هؤلاء: “لم تعد إيران تملك قدرة على التحكم بأوراقها في الشرق الأوسط، فالنقمة على ميليشيات إيران في العراق بدأت تكبر، وفي اليمن هناك هدنة نتيجة الاتفاق السعوديّ الإيرانيّ الذي نجح بالسيطرة على مغامرات إيران في اليمن، وفي سوريا تتلقى طهران الضربات الإسرائيلية بضوء أخضر روسي”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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