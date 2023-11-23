"حزب الله" يُكثّف عملياته مع استمرار العدوان الإسرائيلي جنوبًا.. كيف يبدو المشهد؟

استمر العدوان الإسرائيلي مساء اليوم على الجنوب اللبناني، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى. فقد سقط شهيد و4 جرحى داخل منزل في بلدة عيتا الشعب، استهدفته قوات الاحتلال، ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة. كما قصفت طائرة معادية من نوع “أباتشي” الأودية المجاورة للبلدة.

كذلك نفذ الطيران الحربي التابع للاحتلال غارات جوية استهدفت أطراف كفرشوبا ومنزلًا قريبًا من ساحة العديسة ومحيط بلدة مروحين ومحيط بلدة الجبين، ليل اليوم.

وأغارت مسيرة معادية على منطقة الطراش في بلدة ميس الجبل – قرب طريق محيبيب، وتسببت الغارة بحريق كبير استمرّ لساعات. فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، تزامنًا مع تحليق الطيران الاستطلاعي.

هذا وقصفت قوات الاحتلال كفركلا وحمامص سردا ووطى الخيام. كما ألقت قنابل فوسفورية على كفركلا. كما تعرض محيط بلدات طير حرفا وشمع ومجدلزون إلى قصف مدفعي معاد مباشر، طال أيضًا ما بين الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وأطراف بلدة مروحين، فيما الطيران الاستطلاعي المعادي بقي يحلق فوق قضاء صور والساحل البحري.

هذا وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على منطقة عين الزرقا، كما أغار على منطقة جبل سويد قبالة زبقين من الجهة الغربية، وعلى منطقة السفرجل، بين مجدلزون وشيحين.

إلى ذلك، أنهت فرق الدفاع المدني في مركز ميس الجبل ومركز برعشيت، عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في أحد المنازل في منطقة الطراش في ميس الجبل، نتيجة استهدافه عبر طائرة مسيرة إسرائيلية معادية، بعد أن استمرت عمليات إخماد النيران لأكثر من ساعة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

بالمقابل، أعلن حزب الله في سلسلة بيانات بعد ظهر اليوم أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 16:45 غروب اليوم الخميس، موقع المالكية، أثناء تحرك جنود الإحتلال الإسرائيلي بداخله، بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

كما استهدف ‏الحزب عند الساعة 16:35 من بعد ظهر اليوم الخميس نقاط تجمع ‏وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي ‏في محيط موقع تلّة الخزّان قرب ثكنة يفتاح (قرية قدس ‏اللبنانية المحتلّة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة”.

واستهدف مقاتلو الحزب أيضًا عند الساعة 15:35 من بعد الظهر نقاط تجمع وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي ‏في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وأعلن الحزب في بيان آخر، استهداف نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 15:35 في محيط موقعي حدب البستان وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مباشرة.

كذلك تمّ استهداف نقاط تجمع وانتشار جنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب، وتموضعات لجنود العدو في محيط موقع حدب البستان، وفي محيط موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة.

وفي بيان منفصل، أعلن حزب الله أنّه “وبعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة عند الساعة ‌‏02:50 من بعد ‏ظهر اليوم الخميس، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة، ما أدى إلى مقتلهم جميعًا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم”.

كذلك استهدف المقاتلون موقع ‏جل العلام وموقع ‏راميا وموقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيهم إصابات مباشرة.

هذا ونعى “حزب الله” في بيان، يوسف كرم جواد “حيدر” من بلدة عيتا الشعب، “الذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس”.