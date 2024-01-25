"حزب الله" يُهاجم القبة الحديديّة بالمسيّرات.. ما آخر مستجدات جبهة الجنوب؟

تعرضت أطراف بلدات طيرحرفا وعلما الشعب والضهيرة ومنطقة البطيشية، منذ ساعات الفجر، إلى قصف مدفعي إسرائيلي مركّز، تزامن مع عملية تمشيط طالت محيط موقع الحدب بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، وإلقاء قذائف ضوئية فوق محيط الموقع والأحراج المتاخمة.

فيما تعرضت أطراف بلدة علما الشعب ومحيط جبانة بلدة الضهيرة إلى قصف بالقذائف الفوسفورية، منذ الثامنة والنصف صباحًا.

كما تم استهداف منزل غير مأهول يعود للمواطن رضوان عطايا في بلدة طير حرفا بغارة، أثناء تشييع والدة الشهيد علي عطايا. والاستهداف هذا، هو الرابع.

كذلك استهدفت مسيرة معادية بصاروخ، واد في الأطراف الشمالية لبلدة المنصوري. فيما حلق الطيران الحربي على علو متوسط في أجواء الجنوب.

في المقابل، أعلن حزب الله عن استهداف “موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة”.

كما كشف “الحزب” أنّه شنّ عند الساعة 11:20 من قبل ظهر اليوم، “هجومًا جويًا بمسيّرتين انقضاضيّتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوّي ومنصّات القبّة الحديديّة قرب مستوطنة كفربلوم وحقق فيها إصابات مباشرة”.

وعند الساعة 11:00 من قبل الظهر، استهدف “الحزب” موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كتب صباحًا في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: متابعة للتقارير عن تشخيص مشبوه في منطقة بلدة حانيتا على الحدود اللبنانية، فبعد أعمال تمشيط في المنطقة لا توجد خشية من عملية تسلل.