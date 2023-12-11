"حزب الله" يُوسّع مدى إطلاق النار.. ويخوض سلسلة عمليات ضدّ مواقع الاحتلال

استهدف العدو الإسرائيلي خراج بلدة الطيبة محلة بيدر الفقعاني، مما أدى إلى استشهاد مختار البلدة حسين علي منصور.

يأتي ذلك بعد أن تجدّد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدات كفركلا ودير ميماس ويارون، بالتزامن مع إلقاء قنابل فوسفورية بين بلدتيّ الضهيرة ويارين، بعد عصر اليوم. فيما انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدتي حولا وعيناتا. وتعرض محيط بلدات رامية وطيرحرفا وشمع لقصف مدفعي معاد، طال أيضًا منطقة عين الزرقا في خراج بلدة طيرحرفا – صور، وكامل أطراف بلدة محيبيب في مرجعيون.

كذلك أفيد بسقوط مسيرة صغيرة في محيط جديدة مرجعيون، قرب السرايا، بسبب عطل فني.

بينما أطلقت دبابة إسرائيلية عددًا من القذائف باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة بالتزامن مع إطلاق النار من رشاشات متوسطة على المنطقة البحرية نفسه.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ “حزب الله” وسّع مدى إطلاق النار اليوم نحو “كفار فراديم” التي تبعد أكثر من 9 كلم عن الحدود اللبنانية.

بدوره، أعلن “حزب الله” أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلوه “عند الساعة 03:30 ‎من‎ ‎بعد ظهر اليوم الإثنين موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

كما استهدف مقاتلو الحزب عند الساعة 03:00‏‎ ‎من‎ ‎بعد الظهر موقع الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وعند الساعة 03:00‏‎ ‎أيضًا استهدف “الحزب” ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وتم إصابتها إصابة مباشرة.

كذلك استهدف مقاتلو “حزب الله” عند الساعة 03:35 ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌‏اليوم موقع البغدادي وتجمعًا لجنود العدو وآلياته في محيطه بالقذائف المدفعية وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة.