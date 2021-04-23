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حزب الوطنيين الأحرار: بتنا مُشرَعي الحدود ولا ترصُد عندنا ولا تتبُع بل تهريب وتمرير

23 - أبريل - 2021
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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رأى حزب الوطنيين الأحرار أن “قرار وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وقع كالصاعقة على رؤوس المزارعين اللبنانيين حيث ما زال المزارع يدفع ثمن فشل الدولة اللبنانية على كل المستويات”.

وأكّد، في بيان، أنه لا يستغرب هذا القرار قائلاً: نحن ندرك جيداً ونعي واقعنا الاليم اذ بتنا مشرعي الحدود ولا ترصد عندنا ولا تتبع بل تهريب وتمرير.

وطالب الجمارك اللبنانية بمتابعة هذا الملف الذي لا يمس فقط باقتصاد لبنان بل بسمعته ايضاً، واضعاً كافة المسؤولين الامنيين أمام ضرورة القيام بواجباتهم الكاملة حماية لكل المصدرين الذين أصبحوا الملجأ الاخير لتغذية لبنان بالعملة الصعبة سيما انه مازال أعداء لبنان متربصين و مجتهدين لأنهيار البلد.

وتوجّه الى المملكة العربية السعودية متمنّياً ان تعيد النظر بقرارها لأنه يضر بشكل مباشر اللبنانيين ويساهم في إنهيار اقتصاده.

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