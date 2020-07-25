حزب الوطنيين الأحرار: للتجاوب الفوري مع نداء البطريرك الراعي

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اعتبر “حزب الوطنيين الأحرار”، في بيان، أن “اللبنانيين باتوا يعانون أسوأ أوجه الظلم والاستبداد والذل والمهانة، بسبب سلطة لم يعودوا قادرين على احتمال سياساتها وجشعها ونهمها لكراسي الحكم، وعجزها وارتهانها لمعاصي صانعيها الممانعين، سالبي أوطانهم وساحقي شعوبهم”.

وحذر “أهل السلطة من إمعانهم بالإستكبار وإنكار الواقع المأزوم”، داعيا إياهم “إلى التجاوب الفوري مع نداء صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي المطالب بحياد لبنان وإبعاده عن المحاور والصراعات الخارجية والتمسك بالوحدة الوطنية”.

وختم: “وفي السياق نفسه، يجدد حزب الوطنيين الأحرار إيمانه بقدرة اللبنانيين على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها، ويكرر الدعوة التي وجهها رئيس الحزب إلى اللبنانيين، أصحاب الإرادة الحرة، وقد حثهم فيها على رص الصفوف وتوحيد الجهود استجابة لنداء البطريرك إلى تحقيق حياد لبنان وسيادته واستقلاله”.