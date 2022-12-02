الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 2 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الوطنيين الأحرار يحذر: العصيان المدني آتٍ!

منذ 20 دقيقة
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

A A A
طباعة المقال

عقد المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء.

توقف المجتمعون عند ما اعتبروه “بدعة الدولار الجمركي” ورأوا فيه “عملا شيطانيا للقضاء نهائيا على الشعب اللبناني في ظل دولة فاشلة وأجور مجمدة لا تكفي لسد الحاجات الأساسية. هذا التمويل الذي يعتمد على مفعول رجعي معطوف على نسب مئوية سيضرب القطاع الخاص ويؤدي حتما إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ونسبة الفقر المدقع في لبنان”.

وقال المجتمعون في بيان إثر الاجتماع: “إن المنظومة الحاكمة ماضية في ضرب ركائز الدولة وخطتها واضحة المعالم: إنها تشجع على التهريب والسرقة عبر إفقار الناس وإقفال المؤسسات. وبالتالي العصيان المدني لا بد آت. هذا ويرى حزب الوطنيين الأحرار في الأمن الوقائي المستجد على الساحة اللبنانية ضرورة حيوية في ظل جريمة متنقلة باتت البلديات عاجزة عن احتوائها نظرا لعدم صرف المستحقات المالية لها”.

واعتبر المجلس الاعلى أن “عدم انتخاب رئيس للجمهورية يصب حتما في مصلحة حزب الله للسيطرة على البلاد وبالتالي انتهاكا للسيادة الوطنية”، ورأى “في حال الاستمرار في سياسة التعطيل ضرورة المطالبة بتطبيق سريع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة تفاديا للوقوع في الطلاق البغيض”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجيب ميقاتي
    سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي
    سمير جعجع
    رسالة من جعجع إلى بري... هذا ما جاء فيها
    القاضي مروان عبود
    محافظ بيروت أحال إلى النائب العام المالي شكوى بحق عدد من أصحاب ومستثمري المولدات في الأشرفية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وفاة والد المودع وليد الحجار
    بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار
    الياباني كاورو ميتوما يمرر الكرة لآو تاناكا ليسجل الهدف الثاني لليابان
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16
    الدولار
    الدولار يشقّ طريقه نحو الـ50 ألفاً