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حزب "الوطنيين الأحرار" يعلن تضامنه مع أهالي بلدة رميش

منذ 42 دقيقة
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أعلن حزب “الوطنيين الأحرار” كامل تضامنه مع أهالي بلدة رميش الجنوبية “في حقهم المشروع في رفضهم بأن يكونوا رهينةً لمنصات صواريخ حزب الله المنتشرة بين بيوتهم وفي نطاق بلدتهم”.

واعتبر، في بيان، أن “ما جرى في هذه البلدة الحدودية هو نموذج صارخ عن مُصادرة حزب الله لقرار المدنيين الأمنين وحريتهم وتعريض حياتهم لخطر الهجمات الاسرائيلية وتدمير قراهم وأملاكهم كرمى لعيون إيران ومصالحها ووحدة ساحاتها”.

وإذ يُكرر حزب “الوطنيين الأحرار” إدانته لـ”هذه التصرفات العبثية المرفوضة، يهيبُ بالحكومة اللبنانية المبادرة علناً وصراحةً إلى دعوة الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب، إلى الإمساك بأمن اللبنانيين في القرى الحدودية والحفاظ على حرياتهم وأملاكهم تطبيقاً للقرار الأممي 1701″.

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