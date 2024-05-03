حزب "تقدم": حل مشكلة اللجوء السوري يبدأ من لبنان

رأى حزب “تقدم”، ان “سياسة الدول الأوروبية هي ضمان عدم وصول مراكب اللاجئين السوريين الى أراضيهم، وهذا ما دفعهم إلى تقديم مليار يورو للبنان للتعويض عن بقائهم في لبنان، وبطبيعة الحال المنظومة الحاكمة قبِلت الأموال على أساس انها رشوة لتعيد تدوير نفسها على حساب تراكم الأزمات وعدم تنظيم هذا الملف، بينما المطلوب أولاً تنفيذ مصلحة الدولة اللبنانية عبر دعم إقامة مخيمات على الحدود وضبط الحدود البرية اللبنانية-السورية، الى حين تأمين عودتهم الآمنة بالتزامن مع الحلول السياسية التي هي مسؤولية المجتمع الدولي”.

وشدد الحزب في بيان، على ان”حل مشكلة اللجوء السوري يبدأ من لبنان، وعلى الحكومة اللبنانية وضع خطّة متكاملة لحل هذا الملف وتفعيل اللجان المختصّة وعدم الالتفاف خلف الأعذار وتحمّل مسؤولياتها كاملةً وبجدّية عبر ضبط الحدود البرية، ومنع دخول السوريين بطريقة غير شرعية الى لبنان، وإنشاء مخيمات للاجئين السوريين على الحدود مع تأمين كافة احتياجاتهم من الدعم الدولي”.