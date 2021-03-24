الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب سبعة: سيناريو تشكيل الحكومة في هذه المرحلة جريمة بحق الشعب اللبناني

24 - مارس - 2021
الحكومة

طاولة مجلس الوزراء

A A A
طباعة المقال

تطرّق حزب سبعة في بيانه الى الملف الحكومي قائلًا :”سيناريو تشكيل الحكومة في هذه المرحلة هو جريمة بحق الشعب اللبناني وبحق الوطن”.

وأضاف:” شاهد المواطنون يوم الاثنين شخصين عديمي المسؤولية، “مراهقين” بكل ما للكلمة من معنى، من انتما حتى تتلاعبا بمصيرنا وتضيفا على مآسينا مآسٍ جديدة؟ ما هذا الاسلوب الرخيص في التخاطب؟ يا اتباع الخارج.”

ووجّه حزب سبعة نداءًا “للبنانيين في المناطق كافة ولمناصري الاحزاب كافة، لكي ينزلوا الى الشوارع، كشعب واحد يطالب بتشكيل حكومة حيادية تدير البلد وتحضّر لانتخابات نيابية، ومن يفوز يحكم”.

وأضاف “نريد حكومة او فلتكن ثورة على قصورهم، سلميّة لبضعة ايام وبعدها “جرجرة” الى السجون بالقوّة.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

جبران باسيل
جبران باسيل: لا يمكن لأحد ان يعتبرنا جزءاً من المنظومة.. نحن عكسها!!
النائب رازي الحاج
رازي الحاج: نحن بحاجة الى نظام مصرفي للتعافي.. وعلينا ان نعزز استقلالية القضاء والقانون
ارتفاع عدد الإصابات عالمياً بجدري القرود
جديد جدري القرود في لبنان.. 4 إصابات و20 حالة يشتبه بها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
فريق صوت بيروت إنترناشونال
فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية