حزب سبعة: سيناريو تشكيل الحكومة في هذه المرحلة جريمة بحق الشعب اللبناني

تطرّق حزب سبعة في بيانه الى الملف الحكومي قائلًا :”سيناريو تشكيل الحكومة في هذه المرحلة هو جريمة بحق الشعب اللبناني وبحق الوطن”.

وأضاف:” شاهد المواطنون يوم الاثنين شخصين عديمي المسؤولية، “مراهقين” بكل ما للكلمة من معنى، من انتما حتى تتلاعبا بمصيرنا وتضيفا على مآسينا مآسٍ جديدة؟ ما هذا الاسلوب الرخيص في التخاطب؟ يا اتباع الخارج.”

ووجّه حزب سبعة نداءًا “للبنانيين في المناطق كافة ولمناصري الاحزاب كافة، لكي ينزلوا الى الشوارع، كشعب واحد يطالب بتشكيل حكومة حيادية تدير البلد وتحضّر لانتخابات نيابية، ومن يفوز يحكم”.

وأضاف “نريد حكومة او فلتكن ثورة على قصورهم، سلميّة لبضعة ايام وبعدها “جرجرة” الى السجون بالقوّة.”