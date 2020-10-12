حسان دياب وقّع قراراً بتكليف الجيش الكشف على أضرار انفجار الطريق الجديدة

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرارًا بتكليف الجيش اللبناني للكشف على كافة الأضرار الناتجة عن انفجار خزان بنزين في الطريق الجديدة في بيروت بهدف مساعدة المتضررين من هذا الانفجار والتخفيف من هول الكارثة التي أصابتهم.

وجاء في القرار:

المادة الأولى: تُكلّف قيادة الجيـش- لجنة مسح وتخمين الأضرار بالكشف على كافة الأضرار التي حصلت نتيجة انفجار خزان بنزين في منطقة الطريق الجديدة بتاريخ 9/10/2020 على أن تتم الاستعانة بمهندسين من الاستشاري الهندسي لدى الهيئة العليا للإغاثة.

المادة الثانية: إعطاء بدل إيواء بقيمة 4.500.000ل.ل لكل عائلة اضطرت إلى ترك منزلها عن ثلاثة أشهر .

المادة الثالثة: إعطاء مساعدة مالية بقيمة 30.000.000ل.ل فقط ثلاثـون مليون ليرة لبنانية لورثة كل ضحية لبنانية سقطت نتيجة هذا الانفجار.

المادة الرابعة: تؤخذ الكلفة المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه عن الاستعانة بمهندسين من الاستشاري الهندسي لدى الهيئة والمادتين الثانية والثالثة إعطاء بدل إيواء ومساعدات مالية لورثة الضحايا من الأموال المتوفرة في الهيئة العليا للإغاثة ويعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة على سبيل التسوية.

المادة الخامسة: يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.