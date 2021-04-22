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حسن تابع إطلاق حملة تلقيح موظفي الضمان الاثنين المقبل

22 - أبريل - 2021
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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عرض وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن حملة تلقيح موظفي ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في اجتماع مع وزيرة العمل الدكتورة لميا يمين التي سلمته لائحة بالأسماء، لافتة إلى أهمية تلقيح الجميع نظرا لما يحتمه عملهم من إختلاط يومي مع المواطنين ولا سيما المرضى منهم. وتم الاتفاق على إعطاء اللقاح بحسب الفئات العمرية.

ثم التقى الوزير حسن نقيب مستخدمي الضمان حسن حوماني على رأس وفد من النقابة.

وأعلن حوماني أن حملة التلقيح ستنطلق يوم الإثنين لجميع المستخدمين البالغ عددهم نحو تسعمائة شخص. وشكر وزير الصحة على سرعة التجاوب كما وزيرة العمل التي أخذت موضوع التلقيح على عاتقها.

الى ذلك، استقبل حسن وفدا من نقابة المدارس التعليمية في الأطراف برئاسة النقيب ربيع بزي وتناول البحث الجهود التي يتم بذلها من قبل وزارتي الصحة والتربية لفتح المدارس.

وفي تصريح للمسؤول الإعلامي في النقابة وهيب دندش، لفت إلى ضرورة عودة القطاع التربوي إلى نشاطه المعتاد، مؤكداً “أن الحسنات من ذلك أكثر بكثير من السيئات وكل يوم تأخير هو خسارة على الوطن وأبنائه ومستواه التربوي”.

أضاف دندش “أن الأساتذة المنتمين إلى النقابة أخذوا لقاح أسترازينيكا ولم تظهر أي عوارض جانبية خطرة”، لافتا إلى “أن وزير الصحة العامة أكد للوفد أن الوزارة تعتمد هذا اللقاح طالما هو معتمد من منظمة الصحة العالمية التي تؤكد فعاليته”.

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