الأثنين 28 رمضان 1442 ﻫ - 10 مايو 2021 |
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حسن تابع تطوير آلية عمل الخط الساخن 1214 وتحديد سقف زمني للمكالمة

منذ 51 دقيقة
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تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن سبل تطوير آلية عمل الخط الساخن 1214 المخصص للقاح في اجتماع عقده مع دائرة الصحة الإلكترونية في وزارة الصحة العامة وفريق من جمعية “عمال” المشغلة للخط؛ واطلع في خلاله على عرض تقني بين أن فريق العمل المؤلف من أربعة وخمسين شخصا يستقبل يوميا حوالى ألفي إتصال، فيما يصل عدد الإتصالات غير المستجابة إلى أربعمائة.

وشدد الوزير حسن على “تحديد سقف زمني للمكالمة بخمس دقائق، ما يتيح تلبية كل الإتصالات وتقصير فترة الانتظار”، كما دعا إلى تدريب فريق العمل على سرعة تقديم المعلومات المطلوبة.

وتم الاتفاق على تخصيص الرقم 01832700 لدعم تسجيل المواطنين على المنصة الرسمية للقاح، على أن يقدم الـ1214 الدعم للتسجيل كما لاستفسارات المواطنين كافة المتعلقة باللقاح وطلبات الموافقات الإستثنائية.

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