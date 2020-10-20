حسن خليل أسف لما حصل اليوم من تعطيل في مجلس النواب

أكد النائب علي حسن خليل ان الواجب اليوم يحتّم تحمّل المسؤولية بإتجاه عملية التشريع وكان سيصار لاستكمال عدد كبير من القوانين اليوم وكان يجب أن تكون هناك مشاركة للنواب.

وأسف حسن خليل لما حصل اليوم من تعطيل في مجلس النواب. وتمنى أن تبقى الإستشارات في وقتها وكل الأجواء تشير الى ذلك ولا نقاش حول الشكل حتى تكليف الرئيس.

وقال: “لسنا في أيّ حلف إسلامي أو مسيحي أو مختلط في وجه أحد وكل الكتل مشاركة في الإستشارات وبالتالي الميثاقية موجودة”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب نتيجة مغادرة نواب تكتل “الجمهورية القوية”.