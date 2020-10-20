استمع لاذاعتنا

حسن خليل أسف لما حصل اليوم من تعطيل في مجلس النواب

منذ 6 دقائق
علي حسن خليل

علي حسن خليل

A A A
طباعة المقال

أكد النائب علي حسن خليل ان الواجب اليوم يحتّم تحمّل المسؤولية بإتجاه عملية التشريع وكان سيصار لاستكمال عدد كبير من القوانين اليوم وكان يجب أن تكون هناك مشاركة للنواب.

وأسف حسن خليل لما حصل اليوم من تعطيل في مجلس النواب. وتمنى أن تبقى الإستشارات في وقتها وكل الأجواء تشير الى ذلك ولا نقاش حول الشكل حتى تكليف الرئيس.

وقال: “لسنا في أيّ حلف إسلامي أو مسيحي أو مختلط في وجه أحد وكل الكتل مشاركة في الإستشارات وبالتالي الميثاقية موجودة”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب نتيجة مغادرة نواب تكتل “الجمهورية القوية”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو
انسحاب “الجمهورية القوية” يلزم بري برفع الجلسة
نبيه بري
بري: لم أسمع عن بلد في العالم “مدولر” عملته
توقيف
سرقت منزل في بشتفين الشوفية ووقعت في قبضة الأمن

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة تعبيرية لـ الخوارزمي
صور: لماذا تمسك العرب بالأرقام الهندية وتمسك الغرب بأرقام الخوازمي؟
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
عام على الانهيار.. كيف باتت الليرة في دوامة أسعار الصرف الستة؟
صورة تُظهر المرأة بعد مرور الجرافة فوقها
شاهد.. امرأة تنجو من موت محقق بعد مرور جرافة فوقها