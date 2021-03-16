حسن خليل: خفضنا سلفة الكهرباء من 1500 مليار إلى 300 مليار ليرة

أوضح النائب علي حسن خليل من ساحة النجمة أننا خفضنا المبلغ من 1500 مليار إلى 300 مليار ليرة كي لا تحوّل الأموال وتقتطع مباشرة الى مؤسسة كهرباء لبنان.

وقال خليل: “الدولة فشلت في إدارة قطاع الكهرباء ولو بدأ العمل بمشاريع التغويز لكنّا اليوم نعطي السلفة بشكل طبيعي واليوم وضعنا بين العتمة وبين إعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان وحاولنا تلطيف هذا الموضوع”.

واقرت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي المخصصة لدرس اقتراحي القانون المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة واقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، اقتراح قانون اعطاء الكهرباء سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان بالتصويت وباعتراض حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي.

كما كان النائب هادي حبيش الوحيد من كتلة “المستقبل” الذي صوت ضد إعطاء السلفة.