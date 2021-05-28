حسن: صحة الناس ليست لعبة أو على مزاجيّة أحد

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “صحة الناس ليست لعبة أو على مزاجيّة أحد”، مؤكداً أن “البنج، وعلى عكس كل الشائعات لم ينقطع يوماً في لبنان، فهناك جهات تعمد المناورة. من الجيد لفت النظر لكن من دون تخويف الناس”.

وأضاف حسن في حديث إذاعي أنه منذ صباح أمس الخميس ونحن نتابع ملف أزمة الدواء، البعض يعمد إلى نشر أخبار تارةً عن انقطاع الاوكسجين وتارةً عن انقطاع البنج، وبعد متابعة حثيثة من الوزارة في ملف الدواء، تبلغنا مساء الخميس من مصرف لبنان تبني فواتير الادوية الموجودة في مخازن المستوردين باعتبارها حاصلة على الموافقة المسبقة واعتبارا من صباح اليوم ستباشر الشركات بتسليم الأدوية.

وتعاني صيدليات لبنان من شح عشرات الأصناف من الأدوية في الفترة الأخيرة، في ظل غياب أي بدائل للكثير منها، مما ينذر بكارثة صحية وربما يهدد بإغلاق العديد من الصيدليات نهائيا.

وبسبب المماطلة التي اعتمدت من قبل الجهات الرسمية في اعتماد حلول بديلة عن آلية الدعم الحالية، وتقاعسها عن رسم خريطة واضحة لسوق الأدوية، فقد استفحلت أزمة الدواء مما فتح الأبواب أمام العقاقير المهربة أو المزورة.