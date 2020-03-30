حسن طلب إنزال أقصى العقوبات بحق من أهمل أو قصر بملف المريضة السورية

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ “وزير الصحة العامة حمد حسن أحال على النيابة العامة التمييزية، قضية المريضة السورية المتوفاة ماجدة زوير،

التي كانت قد قصدت في السابع عشر من شهر آذار الحالي مستشفيات عدة في الشمال، بينها مستشفى المظلوم ومستشفى الخير، ورفضت كلها استقبالها، علماً أنّ المريضة البالغة من العمر أربعين عاماً، كانت تعاني أعراضاً مرضية خطرة”.

وأكّد حسن في كتاب الإحالة أنّ “عدم إسعاف مريض بحال الخطر هو جرم نص عليه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، طالباً التحقيق واتخاذ أقصى العقوبات بحق من أهمل أو قصّر مما أدى إلى وفاة المريضة، مضيفاً أنّه “كان يتوجب على طوارئ هذه المستشفيات معاينتها وإسعافها مهما كان التشخيص، على أن تتم إحالتها على مستشفى آخر إذا لزم الأمر”