حسن فضل الله لرويترز: العدو سيدفع ثمن مقتل المدنيين في جنوب لبنان

قال النائب عن حزب الله “حسن فضل الله” (الخميس 15-2-2024) معلقا على مقتل مدنيين في ضربات بجنوب لبنان إن “جرائم جيش الاحتلال ضد المدنيين اللبنانيين لن تزيدنا إلا تصميما على الدفاع عن بلدنا”.

وقال فضل الله ردا على سؤال لرويترز “العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم”.

وقد أدى هجوم على مبنى في النبطية لاستشهاد طفل وخمس نساء ورجلا، بحسب حسن وزني مدير مستشفى المدينة وثلاثة مصادر أمنية أخرى.

وقال وزني لرويترز إن سبعة آخرين وصلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد القصف.

ونعت جمعية هونين الخيرية ابن البلدة حسين أحمد ضاهر برجاوي وعائلته ا جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على منزلهم الكائن في مدينة النبطية، وهم:

زوجته أمل محمود عودة

ابنته اماني حسين برجاوي

ابنته زينب حسين برجاوي

اخته فاطمة أحمد برجاوي

وابنتها غدير عباس ترحيني

وابن بنته زينب الطفلين

محمود علي عامر

فيما تم انتشال حسين وهو شقيق محمود، مصاباً من نحت الأنقاض، في حال حرجة.