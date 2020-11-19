حسن: لا نتحمّل إقفالًا لـ 4 أسابيع

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن أي معطيات ملموسة أو تحسن ملموس بخفض عدد الإصابات أو نسبة الحدوث أو نسبة الوفيات لم يتحقق بعد، مشيرا الى أن علينا ألا نُضعف المعنويات ونحتاج لشجاعة الصبر.

واكد بعد اجتماع اللجنة العلمية في الوزارة لتقييم الواقع الوبائي أن علينا ان نعمل على تخفيض عدد الوفيات عبر التزامنا بعدم نقل العدوى الى منازلنا، لافتا الى أن أعلى نسبة وفيات هي بعمر ال60 فمن يخالطون ينقلون العدوى لكبارنا وهم يشكلون نسبة الوفيات التي يجب أن تنخفض.

وأشار الى نقطة مهمة وهي أن بعض حالات الوفيات بعمر الشباب هي حالات خاصة. وشدد على أننا لا نحمل الإقفال لـ 4 أسابيع وقد أوصينا بأسبوعين شرط الخروج الآمن، لأنها الفرصة الأخيرة المتاحة قبل انتهاء فترة الإقفال العام الباقي منها 10 أيام.

حسن كان قد وصف تسديد مستحقات المستشفيات بأنه إنجاز تاريخي وقال: “شكّلت لجنة ستواكب حالات كورونا التي سوف تدخل الى المستشفيات كما أنها ستراقب جودة الخدمات الطبية”.

ولفت الى أن 256 سريرًا باتت جاهزة في المستشفيات الحكومية وهذه القدرة القصوى ولدينا 252 سريريا في المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن التقدم ملحوظ في رفع عدد أسرّة العناية الفائقة لمرضى كوفيد.