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حسن: لتوحيد الإجراءات الصحية الحدودية

23 - مايو - 2021
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “التأثيرات السلبية لبعض الدعايات والتشويش ضد لقاحات معينة تعتمدها منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية”.

واقترح حسن خلال مشاركته في الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب والتي عقدت عبر تقنية “فيديو كونفرس” “أهمية وضع المنظمة استراتيجية إعلانية وعلمية شفافة توضح للرأي العام الحقائق ذات الصلة، بهدف عدم عرقلة خطط التمنيع المجتمعي الموضوعة حيز التنفيذ في الدول العربية”.

وتمنى “التنسيق بين وزراء الصحة العرب في مساعي توحيد الإجراءات الصحية والمعايير المتبعة على الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية، بما يؤكد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من دون انعكاس ذلك سلبا على العجلة التجارية والسياحية التي تباطأت بشكل كبير تحت وطأة الجائحة”.

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