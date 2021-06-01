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حسن: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة لشركات الادوية

1 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 10:53 صباحًا
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن مسألة دعم الدواء ليس امر مزاجياً ويجب الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان.

وقال حسن بعد لقائه الرئيس ميشال عون: “نريد شفافية في الارقام ونطالب برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية”.

وأضاف: “أبلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح، وأطلعناه على “الماراتون” المقرر عقده كل فترة”. وعرض عون مع حسن الواقع الصحي في البلاد وتطور عملية التلقيح لمواجهة وباء كورونا، وازمة الادوية وسبل معالجتها.

في سياق متصل، اشار نقيب مستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​ الى ان الادوية في ​لبنان​ كافية ونحن سلمنا في العام 2021 للصيدليات 30 بالمئة أكثر من الكمية التي سُلّمت في ​السنة​ قبلها، لكن الادوية لا تصل إلى المواطن بشكلٍ صحيح.

واوضح بان المخزون سيسلم الى الاسواق ولكن المخزون يلبي السوق لمدة شهر واحد فقط.

واكد جبارة في تصريح تلفزيوني، بان التهريب لا يمر عبر المستورد، وكل حالات التهريب التي ضبطت هي عبر عصابات تعمل بالموضوع.

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