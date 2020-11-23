حسن: لقاح بفايزر يصل منتصف شباط

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنه “بعد مرور تسعة أيام على الإقفال العام لا تزال نسبة الإيجابية في الفحوص مرتفعة وتبلغ خمسة عشر في المئة، إلا أن عدم ارتفاع الرقم يعطي نوعا من إشارة جيدة قد تتحقق في الأيام المقبلة، وخصوصا أن التقييم الحقيقي للاقفال يتم في الأسبوع الثاني”.

وقال: “ما نطمح إليه خفض النسبة إلى عشرة في المئة مع الاستمرار في رفع جهوزية المستشفيات الحكومية من خلال زيادة عدد أسرة العناية الفائقة، بالتزامن مع تجاوب المستشفيات الخاصة في هذا المجال”.

أضاف: “الإقفال لأسبوعين لا يلبي المطلوب، ولكننا نتكيف مع المتاح اقتصاديا واجتماعيا. أما البديل من تمديد الإقفال فهو الفتح التدريجي للقطاعات والالتزام المسؤول للمجتمع”.

ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن “الفحوص التي أجرتها فرق وزارة الصحة العامة في المناطق في الأيام الأخيرة، كشفت بؤرا وبائية في بعلبك الهرمل وعكار والغبيري وهذا مؤشر إلى أن الوافدين من الخارج أو الذين سافروا في الآونة الأخيرة نقلوا العدوى لأفراد أسرهم الذين يتنقلون في المجتمع، لذا من الواجب على هؤلاء التزام الحجر عشرة أيام على الأقل، حتى لو كانت نتيجة فحص PCR سلبية”.

وأعلن أن “الوزارة بدأت منذ أمس إجراء فحوص Rapid Antigen للذين يشكون أعراضا، وهي فحوص دقيقة تصدر نتيجتها بعد ثلث ساعة وتساعد في تحديد نوع الإصابة إذا ما كانت كورونا أو إنفلونزا. والوزارة في صدد إجراء فحوص PCR عشوائية الأسبوع المقبل لتقييم الواقع الوبائي في المجتمع، إضافة إلى الاستمرار في إجراء الفحوص الموجهة للمخالطين والفحوص المناعية”.